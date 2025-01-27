Эксперты РЭО обсудили важность взаимодействия всех отраслей в цепочке РОП

Эксперты Российского экологического оператора и представители всей цепочки компаний, которые участвуют в реализации механизмов расширенной ответственности производителей (РОП) приняли участие в круглом столе деловой программы выставки RUPLASTICA.

«Как институт развития РЭО комплексно оценивает механизмы РОП, а также интересы каждого участника системы, будь то производитель, импортер или утилизатор. Только слаженная работа и правильный баланс сил между всеми участниками отрасли будет способствовать достижению поставленных целей к 2030 году по снижению объема захоронения на 50% и 100-процентной обработке ТКО, а также по вовлечению вторсырья в хозяйственный оборот», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Выступающие отметили огромную роль природоохранного блока Правительства РФ, в частности РЭО, в создании новых мусоросортировочных комплексов по всей стране, которые и станут ключевым источником вторичных ресурсов и сырья для утилизаторов и производителей.

Представитель одного из крупнейших региональных операторов «ЭкоЛайн» рассказал, что впервые за много лет стекло перешло в категорию востребованного вторичного сырья, и это результаты реализуемой реформы РОП.

Участники круглого стола затронули все актуальные вопросы, в том числе основные изменения в реформе по обращению с отходами, целевые показатели, механизмы и инструменты их достижения.