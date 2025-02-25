Эксперты РЭО договорились об обмене опытом и технологиями в сфере обращения с ТКО в Мьянме

Представители Российского экологического оператора в составе российской делегации во главе с Министром экономического развития России Максимом Решетниковым приняли участие в официальном визите в Нейпьидо — столицу Мьянмы.

В ходе заседания Российско-Мьянманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось 23 февраля в Нейпьидо, они также договорились с коллегами из Мьянмы об обмене опытом и технологиями в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономики замкнутого цикла.

«Наши специалисты встретились с представителями профильных министерств и организаций Мьянмы и обсудили применение российских технологий и оборудования при строительстве объектов обращения с отходами, а также транслирование накопленного опыта РЭО по планированию и администрированию отрасли, строительству и управления объектами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Мьянма — наш давний и надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на международной арене. В последние годы наши страны ускорили темпы сотрудничества, перешли к конкретным проектам и достигли серьезных результатов», — подчеркнул Максим Решетников.

В рамках деловой программы визита состоялись 5-е заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, бизнес-форум и двусторонние переговоры. Отдельно поднимался вопрос о развитии сотрудничества в области реализации принципов экономики замкнутого цикла и обращения с отходами.

РЭО и мьянманская сторона договорились развивать взаимодействие и обмениваться опытом в таких областях, как актуализация нормативной и законодательной базы, создание института расширенной ответственности производителей (РОП), экомониторинг, отбор наилучших технологических решений.

В июле прошлого года РЭО организовал визит послов стран АСЕАН на один из комплексов по переработке отходов в Московской области, где Посол Мьянмы в России, господин Тит Линн Оун, заявил о готовности Мьянмы к консультациям на высоком уровне по вопросу создания национальной системы обращения с отходами в Мьянме.

РЭО рассчитывает на укрепление двустороннего взаимодействия с Мьянмой и на развитие сотрудничества с соседними странами АСЕАН.