Единые цвета для мусорных контейнеров утвердили в России

«В документе устанавливается единая цветовая индикация контейнеров для раздельного накопления, которая будет применяться в обязательном порядке с 1 января 2030 года. Для двухпоточной системы предлагается устанавливать баки синего цвета для вторсырья и серого цвета для смешанных отходов. Если же на площадке будут собирать несколько видов отходов отдельно, то все баки будут разных цветов: оранжевый для пластика, зеленый для стекла, синий для макулатуры, коричневый для органики, серый для несортируемых отходов», сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.



Документом закрепляются понятия о местах сбора вторичных ресурсов и фандоматов.



Ключевые изменения включают в себя усовершенствование процесса заключения соглашений с региональным оператором, а также конкретизацию условий отзыва его статуса. Введено обязательство подачи заявления на заключение договора с региональным оператором в течение десяти рабочих дней после приобретения зданий, помещений или земельных участков. Это направлено на быстрое выявление новых пользователей услуг. Если заявление не будет подано, расчеты будут проводиться по стандартным нормативам образования ТКО.



Также подробно изложен перечень сведений, указываемых в заявлении, и требования к прилагаемым документам. В частности, потребитель должен указать место расположения площадки, где складируются отходы, таким образом, чтобы оно соответствовало муниципальному реестру. Кроме того, он должен предоставить копию паспорта отходов. Что делать, если заявление на заключение договора поступило от нескольких потребителей, также определено в правилах.



Установлены «безусловные основания» для лишения регионального оператора статуса. В таких случаях решение принимается уполномоченным органом без обращения в судебные инстанции. К ним относятся, например, добровольный отказ от статуса, нахождение в процессе банкротства или аннулирование лицензии.



Во всех иных случаях для лишения статуса необходимо решение суда. В правилах перечисляются такие основания для похода в суд: если регоператор нарушил соглашение с субъектом РФ пять и более раз за календарный год; отсутствие безотзывной банковской гарантии; наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом или актом сверки просроченной задолженности перед оператором в размере 25% или более от годовых обязательств по договору; пятикратное или более нарушение схемы движения ТКО в течение календарного года по вине регионального оператора, подтвержденное органами контроля.



Типовой договор дополнен положениями об ответственности регоператоров за несоблюдение установленной периодичности вывоза ТКО. Ранее подобные положения применялись только при нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (при вывозе отходов из многоквартирных и частных домов).



В правилах подробно описаны основные способы накопления ТКО и ограничения, касающиеся размещения отходов на контейнерных площадках.



Постановление также вносит изменения в другие нормативные акты правительства, в частности, предусматривает возможность использования экологических платежей для создания контейнерных площадок.



Новые правила обращения с ТКО вступают в силу с 1 сентября 2025 года.