ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область оснастят мусоровозами на 98% в 2025 году

Регионы Донбасса и Новороссии будут укомплектованы на 95−98% спецтехникой для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев 7 ноября на Докучаевской конференции.

По словам главы РЭО, фактически специализированной техникой для вывоза ТКО укомплектована вся страна, всего задействовано около 22,5 тысячи единиц такой техники. При этом сохраняется потребность в 15%, или 3500 единиц, от общего объема задействованной техники.

«Из них достаточно большой объем спецтехники, которая требуется историческим регионам. Здесь могу сказать, что уже многое было сделано, на этом остановлюсь немного позже. Но если говорить относительно темпов, которыми мы заполняем потребность наших исторических регионов, то здесь с уверенностью следует отметить завершение этой программы в следующем году по укомплектованию до 95−98% от потребности указанных регионов», — сказал Денис Буцаев.

В 2022–2024 годах для Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей было закуплено 296 единиц техники, а также 21 500 единиц контейнеров и бункеров. Еще 139 единиц техники и одну тысячу контейнеров РЭО поставит в регионы до конца текущего года.

«Также во всех указанных областях мы переходим на единые стандарты работы в сфере обращения с отходами. Здесь уже работают регоператоры по обращению с ТКО», — добавил Денис Буцаев.

РЭО ведет проектирование основных объектов инфраструктуры в указанных регионах. Оно будет закончено в 2025 году, после чего начнется строительство со сроками ввода объектов в 2027–2028 годах.

«Это будут современные комплексы, полностью достигающие показателей федерального проекта. И мы также рассчитываем на то, что это станет примером для реализации подобного рода проектов не только на исторических территориях, но в целом по стране», — сказал гендиректор РЭО.

Он также рассказал, что резиденты первых экопромышленных парков в России вложат около 25 млрд рублей в объекты утилизации отходов мощностью 2 млн тонн в год, а цифровые двойники всех полигонов завершат создавать в России до конца 2027 года.