Депутат Грешневиков заявил, что увеличение турпотока может погубить уникальную природу Байкала

Ситуация на Байкале не просто плачевная, а тревожная и трагическая. Туристы используют пластик очень активно. Увеличение числа путешественников приведет к дальнейшему ухудшению экологической обстановки в регионе. Об этом заявил ИА НСН заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, соавтор закона «Об охране озера Байкал» Анатолий Грешневиков.

Парламентарий подчеркнул, что планы по привлечению пяти миллионов туристов могут оказаться губительными для уникальной природы Байкала.

«Такое количество туристов для неподготовленной инфраструктуры только увеличит использование пластика. Никаких дополнительных очистных сооружений не строят. Все плохо, но бизнес-элиты и власти местные уверены, что это деньги для бюджета», — добавил депутат.

Эколог Артем Акшинцев из Института водных проблем РАН считает, что для развития туризма на Байкале необходимы инфраструктурные проекты, но они должны быть разработаны с учетом мнения ученых из местного заповедника. Это поможет избежать «варварского» туризма и сохранить уникальную природу региона.