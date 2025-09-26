Денис Буцаев выступил с приветственным словом на Международном форуме «Биоэкономика-2025»

«Президент и Правительство уделяют все больше внимания вопросам взаимодействия человека и природы. Ведь важно не только предотвратить разрушение экосистем, но и научиться эффективно использовать ресурсы. Поэтому мы развиваем так называемые природоподобные технологии — стараемся воспроизвести процессы живой природы в практической деятельности. Это позволит получать экономический эффект без ущерба для окружающей среды, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Одним из ключевых направлений становится развитие отечественной биоэкономики. Для достижения технологического суверенитета и дальнейшего лидерства формируется национальный проект „Технологическое обеспечение биоэкономики“. Его успех потребует объединения усилий отрасли, а также подготовки новых кадров».

С приветственным словом к участникам заседания также обратился ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов. Он отметил значимость биоэкономики для технологического лидерства России и рассказал о планах вуза по дальнейшему развитию исследований и подготовки кадров в этой сфере.

В рамках заседания также выступили заместитель начальника Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Елена Нечаева, генеральный директор ООО «Российский союз химиков» Марина Иванова, проректор Плехановского университета Ксения Екимова, а также представители научных институтов и бизнеса.

Эксперты обсудили механизмы государственной поддержки, перспективы развития биоэкономики в России, задачи по повышению экономической эффективности и созданию инновационной продукции.

Участие в форуме приняли представители власти, науки, бизнеса и ведущих вузов страны. Главная цель — выработка предложений для национальной стратегии по развитию биоэкономики и формированию новых подходов к экономике замкнутого цикла.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий.