Денис Буцаев рассказал о принципах циклической экономики московским школьникам

«Экономика замкнутого цикла — это не абстрактное понятие, а реальная практика, которая должна начинаться с привычек каждого человека. Если мы учимся сортировать отходы и понимаем, что из них можно создавать новые материалы и продукты, значит, мы движемся к более ответственному и экологичному будущему. Такие уроки помогают школьникам увидеть связь между повседневными действиями и глобальными изменениями», — отметил Денис Буцаев.

В занятии приняли участие около 80 школьников 8–11 классов. Урок был приурочен к началу нового учебного года и состоял из двух частей: лекции о принципах циклической экономики и общения в формате «вопрос-ответ». Ребята узнали, как простые действия — раздельный сбор отходов, участие в эковолонтерских проектах и бережное отношение к ресурсам — связаны с глобальной задачей построения экономики замкнутого цикла.

Российский экологический оператор регулярно проводит образовательные инициативы для школьников, студентов и педагогов. Цель этих программ — формировать экологическую культуру с ранних лет и вовлекать новое поколение в практики ответственного обращения с отходами.