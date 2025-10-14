Денис Буцаев провел лекцию для бакалавров кафедры РЭО

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев провел 14 октября лекцию для студентов 1–2 курсов кафедры РЭО в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Занятие было посвящено развитию экономики замкнутого цикла в России.

«Наша программа бакалавриата „Экология и экономика природопользования“, которую РЭО разработал совместно с РЭУ им. Г. В. Плеханова, нацелена на подготовку экологов-аналитиков, экологов-инженеров и экоаудиторов. Профессии востребованы, так как многие предприятия и компании стали задумываться о „зеленом“ бизнесе. Кроме того, сфера молодая и очень перспективная, буду рад, если вы присоединитесь к ней, став полноценными участниками отрасли», — отметил Денис Буцаев.

Буцаев рассказал студентам о ключевых направлениях реформы обращения с отходами, задачах по снижению объемов захоронения и вовлечению вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, а также о роли молодых специалистов в формировании «зеленой» экономики.

«Кафедра РЭО в Плехановском университете была создана для подготовки специалистов нового поколения, которые смогут внедрять принципы экономики замкнутого цикла в промышленность, бизнес и государственное управление», — подчеркнули в пресс-службе Российского экологического оператора.

Плехановский университет является членом консорциума «Экономика замкнутого цикла», который РЭО основал в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).