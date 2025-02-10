Денис Буцаев осмотрел текстильные производства Ивановской области

«Производств по переработке текстиля на территории Российской Федерации предельно мало, к сожалению. При этом объем образования таких отходов в составляет 2,3 млн тонн, это порядка 16 кг на одного городского жителя. И нужно принимать все усилия для того, чтобы предприятий по сбору и переработке текстиля у нас было как можно больше, потому что они как раз и представляют из себя экономику замкнутого цикла. Видно, что предприятиям в Ивановской области не хватает сырья, и нужно собирать больше текстильных отходов. Мы готовы помочь с финансированием такого рода проектов. И, естественно, нужно тиражировать подобные предприятия по сбору и переработке по всей в стране. При этом утилизаторов текстиля можно размещать на территории наших экотехнопарков. Они создаются по поручению Правительства в каждом федокруге», — сообщил глава РЭО.

ООО «ЛИДЕРТЕКС» производит средства индивидуальной защиты (перчатки, руковицы) и текстильную продукцию (брезент, ткани). Компания также получила сертификат участника Зеленой Премии РЭО за создание производства пряжи и хлопкополиэфирных волокон (ХПП) из вторичного сырья.

Группа компаний «ЛидерТекс» с апреля 2021 года реализует экологический проект по установке контейнеров для сбора вещей и текстиля на переработку. ООО «БИЗНЕСПРОФ», которое входит в группу компаний «ЛидерТекс», производит ветошь из вторсырья (одежда, спецодежда).

Хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы» выпускает до 60 млн метров ткани ежегодно и является системообразующим предприятием. В 2016 году предприятие получило знак Роскачества за высокое качество и экологичность продукции.

Напомним, в январе новой технологией переработки текстиля заинтересовался первый зампред Правительства России Денис Мантуров и поручил масштабировать проект в России.