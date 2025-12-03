Делегация стран Азии посетила экоцентр «Сборка»

Российский экологический оператор организовал визит делегации стран Юго-Восточной Азии в экоцентр «Сборка» в Москве. Гости познакомились с устройством центра и практическими решениями по популяризации раздельного сбора отходов среди жителей.

«Экоцентры позволяют людям увидеть полный цикл обращения с отходами и понять, зачем нужен раздельный сбор. Когда человек своими глазами видит, как пластик, стекло или макулатура превращаются в новые продукты, это меняет отношение к отходам и повышает готовность участвовать в РСО. Подобные площадки становятся важной частью системной экологической просветительской работы», — отметили в пресс-службе РЭО.

Участникам показали, как различные виды отходов проходят путь от сортировки до переработки и превращаются в новые материалы и изделия. Представители Делегации отметили, что такие центры играют ключевую роль в формировании экологичной культуры потребления, особенно среди детей и молодежи, для которых визуальные и интерактивные форматы становятся самым эффективным способом обучения.

Визит стал частью международного обмена опытом по развитию инфраструктуры раздельного сбора и вовлечению населения в экологически ответственное поведение.