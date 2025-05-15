Число жалоб на невывоз отходов в Самарской области снизилось на 30%

В майские праздники — с 1 по 11 мая — в сервис «РЭО Радар» поступила 571 жалоба. Это на 30% меньше, чем в предыдущие 10 дней. Об этом сообщил Российский экологический оператор.

«Всего с 1 по 11 мая в „РЭО Радар“ поступило 571 сообщение о проблемах с вывозом отходов и навалах на контейнерных площадках. Для сравнения: за период с 20 по 30 апреля — 851 сообщение. Таким образом, мы видим позитивную динамику в регионе — количество жалоб снизилось на 30%. Такое уменьшение связано не только с активной работой группы мониторинга в майские праздники, но и с выходом новых машин на маршруты», — сообщил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Самарский регоператор АО «Экология» в конце апреля приобрел 30 мусоровозов, которые теперь позволяют собирать отходы из любых видов контейнеров — от обычных баков объемом 1,1 кубометра до заглубленных накопителей и больших бункеров. Ранее это было сложно из-за разнообразия контейнеров на площадках.

Наличие собственного транспорта позволило регоператору напрямую управлять маршрутами вывоза отходов и быстро реагировать на ситуации, когда отходов становится больше обычного. Так, в период майских праздников региональный оператор вывозил отходы по «проблемным» адресам в течение 6–10 часов с момента получения сигнала.