Более четырех тысяч пунктов сбора принимают на переработку новогодние елки

Стартовала акция по сбору новогодних деревьев «Елковорот». На интерактивную карту на платформе « Уберу » нанесли 4064 точки, куда можно сдать елки. Деревья отправят на переработку.

К новому 2026 году россияне приобрели порядка 500 тысяч живых елей и сосен, которые теперь нужно грамотно утилизировать. Деревья перерабатывают в щепу, которую используют при обустройстве тропинок и лыжных трасс, а также в качестве подстилки или даже корма для животных. Из ста деревьев получается около 0,4 кубометра щепы. Переработка 500 тысяч позволит обеспечить материалами для содержания и кормом десятки тысяч животных.

На карте сервиса «Уберу» собраны экодома и точки приема вторсырья по всей стране. Чтобы найти удобное место, на сайте или в приложении «Уберу» откройте ваш город на карте и далее в фильтре выберете тип «другое». После этого станут доступны все точки приема елок. Сдать деревья можно до 15 февраля. Проект реализуется совместно с движением «Экосистема».