Более четырех тысяч пунктов сбора принимают на переработку новогодние елки
Стартовала акция по сбору новогодних деревьев «Елковорот». На интерактивную карту на платформе «Уберу» нанесли 4064 точки, куда можно сдать елки. Деревья отправят на переработку.
К новому 2026 году россияне приобрели порядка 500 тысяч живых елей и сосен, которые теперь нужно грамотно утилизировать. Деревья перерабатывают в щепу, которую используют при обустройстве тропинок и лыжных трасс, а также в качестве подстилки или даже корма для животных. Из ста деревьев получается около 0,4 кубометра щепы. Переработка 500 тысяч позволит обеспечить материалами для содержания и кормом десятки тысяч животных.
На карте сервиса «Уберу» собраны экодома и точки приема вторсырья по всей стране. Чтобы найти удобное место, на сайте или в приложении «Уберу» откройте ваш город на карте и далее в фильтре выберете тип «другое». После этого станут доступны все точки приема елок. Сдать деревья можно до 15 февраля. Проект реализуется совместно с движением «Экосистема».