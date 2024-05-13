Более 65 тысяч пунктов приема внесли на карту приема «Уберу» | 360°

Экология 13 мая 2024, 11:14 Более 65 тысяч пунктов приема внесли на карту приема «Уберу»

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Количество пунктов приема вторсырья на интерактивной карте «Уберу» (Uberu), созданного Российским экологическим оператором, достигло 65 234.

«РЭО запустил мобильное приложение и сайт „Уберу“ в ноябре 2023 года. За это время на интерактивной карте появилось 65 234 пункта приема вторсырья. Они расположены по всей России. Это и крупные экоцентры, и небольшие контейнеры для сбора различного типа отходов: ПЭТ, пластик, шины, одежда и обувь, аккумуляторы и другие. Примечательно, что активными пользователями являются небезразличные к раздельному сбору отходов (РСО) жители городов, помогающие актуализировать информацию. Участие населения является неотъемлемой частью в реформе отрасли обращения с отходами и формировании экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Помощь в заполнении карты также оказывают владельцы пунктов приема. Среди них есть как крупные игроки рынка («М.Видео-Эльдорадо», «Леруа Мерлен»), так и маленькие компании. Региональные органы власти также активно проводят работу по размещению карты с пунктами приема вторсырья на своих сайтах.

Все больше пользователей присоединяются к работе мобильного приложения и помогают с добавлением информации о пунктах приема через форму обратной связи на сайте или в мобильном приложении.

Также с наступлением весны и приходом майских праздников одной из популярных функций мобильного приложения стала уборка парков и лесов. Пользователи провели уже более 50 субботников.

«Мобильное приложение “Уберу” привлекает новых пользователей, которые неравнодушны к сохранению чистоты окружающей среды. Жители по всей стране участвуют в актуализации информации о пунктах приема, проводят субботники и обучают нейронную сеть», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. У сообщества «Уберу» также организован Telegram-канал и группа VK.