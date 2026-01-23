Более 300 предприятий настроили онлайн-мониторинг массы отходов

В России на 338 (27,5%) из 1228 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами настроили передачу данных с постов весового контроля в систему учета отходов ФГИС УТКО. Данные обрабатываются в режиме онлайн. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел под председательством главы Минприроды России Александра Козлова.

С 1 января 2026 вступило в силу постановление Правительства РФ № 1657, которое обязало регоператоров передавать данные весового контроля в автоматизированном режиме с объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.

На сегодня Санкт-Петербург, Калининградская и Тюменская области обеспечили 100%-ю передачу данных весового контроля в ФГИС УТКО. Еще 25 регионов достигли показателей от 20 до 50% по передаче данных, а 22 региона — с показателем до 20%. При этом 17 регионов пока совсем не передают данные в систему учета отходов.

«Прошу все регионы взять вопрос на особый контроль и в срочном порядке обеспечить размещение данных в автоматизированном режиме», — сказал замглавы Минприроды России Денис Буцаев.