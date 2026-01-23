Более 1600 контейнеров для отходов установят в России в январе

В январе регионы закупят и установят 1 634 контейнеров для сбора ТКО. Это 2,5% от годового объема, сообщили на штабе по организации системы обращения с отходами, который прошел под председательством главы Минприроды РФ Александра Козлова.

«Дорожные карты по закупкам контейнеров и обустройству контейнерных площадок утверждались в конце прошлого года при содействии РЭО. Реализация утвержденных мероприятий уже активно идет, регионы набирают хорошие темпы. Важно их сохранить и дальше», — сказал глава Минприроды России Александр Козлов.

Больше всего контейнеров в январе установят в Красноярском крае (960), Москве (250) и Подмосковье (249), в Тверской (55) и Волгоградской областях (49), а также в Дагестане (47). Суммарно же на текущий год в регионах запланирована установка более 64 тысяч контейнеров.

Кроме того, в текущем месяце введут в эксплуатацию 230 контейнерных площадок. Больше всего установят в Красноярском крае (170) и Волгоградской области (35). В общей сложности за этот год в стране планируется создать более 14 тысяч новых площадок.

«В течение года мы будем регулярно отслеживать ход выполнения планов по всей стране. Особое внимание будет уделено регионам, имеющим высокий дефицит контейнеров и площадок. Мы также будем следить и за другими показателями, характеризующими вывоз ТКО», — сказал замглавы Минприроды России Денис Буцаев.