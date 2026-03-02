Белгородский госуниверситет присоединился к Консорциуму РЭО
Белгородский государственный национальный исследовательский университет стал новым участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла» Российского экологического оператора. Накануне стороны подписали соответствующий меморандум.
«Сегодня Консорциум объединяет более 50 участников. Расширение состава за счет ведущих научно-образовательных центров страны позволяет последовательно укреплять кадровый и исследовательский потенциал отрасли, — отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. — Присоединение нового участника усилит направление по разработке образовательных программ и будет способствовать внедрению современных технологических решений в сфере обращения с отходами».
НИУ «БелГУ» — один из крупнейших научно-образовательных центров России, реализующий проекты в области экологии, инженерии, цифровых технологий и устойчивого развития.
«Присоединение к консорциуму открывает новые перспективы в сфере экологии, — сказала ректор НИУ „БелГУ“ Евгения Карловская. — Университет внесет свой вклад в формирование экономики замкнутого цикла, примет участие в совместных образовательных и научных проектах, направленных на создание инновационных решений в сфере обращения с отходами, в том числе цифровых решений мониторинга отходов, технологий полного цикла переработки и утилизации».
Партнерство также расширяет возможности междисциплинарного взаимодействия, участия в грантовых программах и внедрения лучших отраслевых практик в образовательный процесс.
Консорциум «Экономика замкнутого цикла» создан РЭО в 2021 году. Его деятельность направлена на подготовку профильных специалистов, поддержку научного и педагогического сообщества, а также развитие и внедрение передовых технологий в сфере обращения с отходами. В объединение предприятия отрасли, научные организации и ведущие вузы, в числе которых — МГУ им. Ломоносова, РУДН им. Патриса Лумумбы, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, МИСИС.