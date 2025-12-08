Ассоциация развития экомониторинга провела первый в своей истории форум

В Москве состоялся первый в истории Ассоциации развития экомониторинга Общероссийский форум-выставка «Экомониторинг в России». Мероприятие прошло 1-2 декабря 2025 года на площадке Торгово-промышленной палаты РФ, а также в рамках выездных сессий на объектах Мосэкомониторинга и Мособлэкомониторинга. Форум объединил представителей 20 научных и образовательных учреждений, 17 общественных организаций, 34 органов власти и 118 коммерческих компаний. Главной темой стало развитие современных систем экологического мониторинга в регионах страны.

«Экологический мониторинг становится одним из ключевых инструментов достижения национальной цели по обеспечению экологического благополучия. Нам необходимо выстроить многоуровневую систему, которая позволит управлять экосистемами на основе объективной оценки их состояния и предотвращать инциденты до того, как они перерастут в экологические катастрофы. Центральным элементом такой архитектуры должны стать региональные системы мониторинга», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Ассоциация уже приступила к разработке серии стандартов, которые помогут регионам выстраивать современные территориальные системы мониторинга. «Первые два стандарта будут посвящены мониторингу атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов. Это базовые направления, от которых зависит качество экологической информации в регионах», — сообщили в пресс-службе РЭО.

В рамках пленарной сессии также выступил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Он подчеркнул, что развитие экомониторинга невозможно без соблюдения трех условий: доступности экологических данных для граждан, строгой ответственности органов власти и бизнеса за соблюдение природоохранного законодательства и приоритета общественных интересов при внедрении экологических систем. Исмаилов отметил, что такой подход формирует основу для «экодиктатуры» — общественного запроса на системное и справедливое соблюдение экологических норм.

Ассоциация развития экомониторинга была создана в 2024 году по инициативе РЭО при поддержке Минприроды России. Организация объединяет ведущих производителей оборудования и программного обеспечения для экологического мониторинга, профильные общественные структуры и ряд регионов. Цель Ассоциации — формирование в России современной, технологичной и прозрачной системы экомониторинга, обеспечивающей своевременное выявление экологических рисков и повышение качества жизни населения.