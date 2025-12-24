Александр Дрозденко и Рашид Исмаилов подвели итоги работы Экосовета Ленобласти

Среди значимых реализованных инициатив: «Школа молодого эколидера» (500 участников), «Экоприемная» (прямой диалог с жителями и бизнесом), разработка «Муниципального экостандарта», учреждение звания «Почетный эколог Ленобласти», а также инициатива «День Невы».



"За два года экосовет действительно стал объединением общественников, болеющих за экологическое благополучие региона, культуру потребления и обращения с отходами» — сказал Дрозденко.



В планах на 2026 год работа в области экономики замкнутого цикла, борьба с экофейками, а также контроль за рекультивацией полигонов, выведенных из региональной схемы обращения с отходами.