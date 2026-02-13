25 регионов хотят участвовать в проекте РЭО по экомониторингу

На сегодня 25 регионов выразили заинтересованность в участии в совместном с РЭО проекте по организации и развитию территориальных систем наблюдения за качеством окружающей среды. Об этом сообщил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы по обращению с отходами.

РЭО разрабатывает проект развития территориальных систем мониторинга с внедрением новых инструментов для обеспечения контроля качества окружающей среды. Он будет включать программное обеспечение, которое объединит данные со всех постов и малогабаритных станций, ведомственных постов предприятий. В режиме одного окна сводная информация будет поступать в федеральную систему «Экомониторинг». Нововведение позволит эффективнее контролировать качество окружающей среды в регионах, а также принимать грамотные управленческие решения.

Участвовать в проекте выразили желание следующие регионы: Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тульская, Челябинская, Ярославская области, Красноярский и Ставропольский края, а также Севастополь.

«Хочу выразить благодарность руководству субъектов за готовность к совместной работе по данному направлению. Следующим шагом будет направление РЭО субъектам опросных листов с целью проведения анализа текущей стадии развития территориальных систем наблюдения», — сказал Денис Буцаев.