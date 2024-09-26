В России введут новый механизм сдерживания цен на яйца

«Известия»: торговые сети не смогут получать вознаграждение за продажу яиц

Фото: РИА «Новости»

Торговым сетям запретят получать вознаграждения от поставщиков за продажу яиц в размере 5%. О новой мере по сдерживанию цен на этот продукт в России сообщили «Известия».

«Данная мера положительно повлияет на ценовую ситуацию на рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», — отметили в пресс-службе Минсельхоза.

Федеральная антимонопольная служба уже подготовила проект постановления, предложив запретить торговым сетям получать вознаграждения от поставщиков. По мнению разработчиков проекта, включение яиц в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров повлияет на снижение их стоимости в магазинах.

Ранее сообщалось, что за период с января по май этого года стоимость куриного яйца в России упала на 12,4%. Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с 360.ru напомнил, что рост цен был связан с высоким спросом на фоне новогодних праздников.

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