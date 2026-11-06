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    В Орехово-Зуевском округе выработка выросла на 14% после пилота по производительности

    Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

    Компания «Комплексные системы производства» в Орехово-Зуевском округе увеличила выработку на 14% и сократила время производственного цикла на 13%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

    Улучшения внедрили в рамках пилотного проекта по повышению производительности труда при участии Регионального центра компетенций Московской области. Специалисты центра вместе с сотрудниками предприятия проанализировали процесс нанесения рисунка на стеклянную упаковку методом шелкотрафаретной печати высокотемпературными красками.

    В ходе проекта применили инструменты бережливого производства, в том числе быструю переналадку оборудования, систему 5С, стандартизированную работу и производственный анализ. Для изучения перемещений сотрудников и выявления лишних операций использовали диаграмму спагетти. Полученный опыт планируют распространить на другие производственные линии предприятия.

    Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе производительность.рф. О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

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