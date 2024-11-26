Центробанк России назвал опрометчивым решением брать заем в банке для инвестиций

В Центробанке России назвали опрометчивым решением брать заем в банке для инвестирования денег в фондовый рынок. Об этом написало издание «Абзац» .

Специалисты называют такого рода инвестиции сложным и рискованным способом обогатиться, особенно, когда речь идет о неквалифицированных инвесторах.

«Если банк предлагает клиенту взять кредит для инвестирования, да ещё и без прохождения теста, следует быть особенно осторожным и воздерживаться от таких предложений», — сообщили в Банке России.

Доход, который могут принести вложения в финансовые инструменты, не обязательно гарантирован, подчеркнули в финансовой организации.