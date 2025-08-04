Трудовые мигранты пополнили бюджет Ямала на 2,3 млрд рублей за полтора года

За 1,5 года иностранные рабочие добавили в казну Ямало-Ненецкого автономного округа 2,3 миллиарда рублей. Такую цифру сайту «ФедералПресс» назвали представители регионального департамента финансов.

«В 2024 году в консолидированный бюджет ЯНАО поступило один миллиард 514 миллионов рублей налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента», — сообщила директор департамента финансов Ольга Медведева, исполняющая обязанности заместителя губернатора Ямала.

По данным ведомства, за первое полугодие 2025 года бюджет округа получил по этой статье 841,7 миллиона рублей. Стоимость патента на Ямале с начала года — 12 489 рублей в месяц.