Три важных правила. Россиянам рассказали, как накопить деньги

Для накопления средств важно придерживаться системного подхода, откладывая определенный процент от любого дохода. Об этом в интервью «Газете.ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По его словам, существует три основных стратегии сбережений. Первая заключается в том, что человек регулярно откладывает от пяти до 10% от своей заработной платы, даже если ее размер невелик. Ключевым моментом здесь является формирование привычки к накоплениям.

Вторая стратегия подразумевает, что каждый вечер человек переводит остаток средств на своем счете в сбережения. Например, если на счету остается 1579 рублей, то стоит положить в «копилку» девять или 79 рублей. Таким образом даже небольшие суммы могут накапливаться со временем.

Третья стратегия заключается в ежедневном откладывании 100 рублей из повседневных расходов. Это может потребовать сокращения или полного отказа от некоторых привычных трат, например, от кофе на вынос или сигарет.

Кроме того, Щербаченко рекомендовал россиянам заранее планировать крупные покупки и стараться избегать спонтанных расходов.

Ранее экономист Александр Щербаков заявил, что повышение зарплат в России окажет положительное влияние на экономику, если будет расти производство.