Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении Закон о защите конкуренции

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило выявление антимонопольным органом в сведениях, представленных оператором электронной торговой площадки АО «ЕЭТП», признаков нарушения Закона о защите конкуренции в ходе проведения электронного аукциона.

По итогам рассмотрения дела Управлением было вынесено решение о нарушении ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на электронном аукционе, и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» не согласились с решением Управления и обратились в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-218964/2023).