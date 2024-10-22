Стало известно, как подростки могут продавать недвижимость в России

Депутат Гаврилов: продавать квартиры в России могут дети с 14 лет

В России дети имеют право продавать квартиры с 14 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.Ru .

По его словам, для участия несовершеннолетних в сделках с недвижимостью необходимы письменные согласия законных представителей или органы опеки.

Гаврилов уточнил, что эмансипированные подростки, которые могут считаться взрослыми, также имеют право участвовать в сделках. Присвоение подобного статуса возможно с 16 лет, однако такие случаи являются достаточно редкими.

Эксперт порекомендовал обращаться за юридической помощью при продаже недвижимости для правильного оформления договора купли-продажи. Важно также учитывать особые требования банка-кредитора в случае, если имущество находится в ипотеке.

Ранее стало известно, что, кроме паспорта или свидетельства о рождении, продавец должен предоставить полную выписку из ЕГРН и документы, подтверждающие право собственности. В отдельных случаях может потребоваться справка из психоневрологического или наркологического диспансера.