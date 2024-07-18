«Ведомости»: грузы из Китая в Россию все чаще везут автотранспортом

Спрос на автомобильные грузоперевозки между Россией и Китаем вырос, поскольку железные дороги уже не справляются с объемами. Об этом сообщил «Ведомостям» заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов.

По его словам, число заявок за первые полгода выросло на 32% по сравнению с прошлогодними показателями, а объем фактических перевозок — на 30%. При этом выросли и цены на автомобильную доставку груза из Китая в центральную часть России. Сегодня они могут достигать $12,5 тысячи за 20-тонную фуру.

Директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Вадим Фильченков, в свою очередь, отметил, что за первое полугодие российские автоперевозчики выполнили более 60 тысяч рейсов с грузом между Россией и Китаем.

Утром 18 июля издание Bloomberg сообщило о проблемах с платежами, с которыми столкнулись российские экспортеры, торгующие с Китаем.