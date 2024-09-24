Сенатор Епифанова: при невысоком доходе лучше выбрать аннуитетные платежи по кредиту
Сенатор РФ Ольга Епифанова рассказала о видах расчетов ежемесячных платежей по кредиту. Существуют дифференцированный и аннуитетный, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, первый вариант больше подходит заемщикам с высокими доходами. В данном случае кредит погашается с уменьшением суммы платежа.
Аннуитетный расчет стоит выбирать тем, для кого размер ежемесячного платежа критичен. Заемщик выплачивает равные суммы, которые первую треть срока по большей части являются процентами банку.
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