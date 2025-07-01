Руководитель проектов Гордиашвили сообщила, что многие руководители в РФ экономят на автоматизации HR-процессов

Руководитель проектов по HR-автоматизации Мариам Гордиашвили в интервью радио Sputnik поделилась причинами, по которым российские компании с осторожностью подходят к автоматизации HR-процессов. Исследования HRtech-платформы Jinn показали, что 94% представителей бизнеса разных масштабов испытывают сложности при внедрении цифровых инструментов в HR.

Гордиашвили отметила, что многие руководители экономят на автоматизации HR-процессов. Она подчеркнула: «Только 47% компаний фиксируют эффект от автоматизации — и чаще всего это те, кто системно замеряет результаты. Автоматизация не работает в отрыве от целей бизнеса: она требует методологической подготовки, вовлеченности и готовности работать с данными. Без этого HRtech воспринимается как затратная статья, а не как инструмент роста».

По мнению Гордиашвили, автоматизация часто сосредоточена на найме и документообороте, но оставляет без внимания такие важные аспекты, как адаптация, вовлеченность и рост команды. Это создает разрыв между ожиданиями сотрудников и действиями работодателя. В большинстве сфер управление персоналом по-прежнему строится вокруг текущих задач, что приводит к текучести кадров и эмоциональному выгоранию, особенно в отраслях с высокой нагрузкой.