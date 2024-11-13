Ресторатор Миронов заявил, что зимние веранды сэкономят владельцам заведений до 1,5 млн рублей

Владельцам московский ресторанов разрешили не убирать на зимы летние террасы, что позволит бизнесменам сэкономить до 1,5 миллиона рублей. Об этом НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

По его словам, на разборку, хранение и транспортировку составляющих летних веранд уходят огромные суммы. В зависимости от материалов и площадей, они могут варьироваться от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей, отметил Миронов.

Он добавил, что постоянно чистить конструкцию от снега в зимний период обойдется в разы дешевле, чем постоянно монтировать и демонтировать веранду.