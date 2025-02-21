Профессор Войлуков: банки покрывают затраты, вводя комиссии за прием «старых» долларов

Некоторые российские банки начали взимать или увеличили комиссию за прием иностранной валюты устаревшего образца, в результате чего гражданам приходится доплачивать суммы от одной до пяти тысяч рублей. Профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков объяснил «Российской газете» причины таких изменений.

По словам эксперта, банки таким образом покрывают свои затраты. Войлуков также уточнил, что банковские организации не обязаны принимать старые доллары, которые не являются официальным платежным средством в других странах, кроме США, написал сайт MK.Ru.

Войлуков добавил, что постепенный перевыпуск банкнот, включая доллары, направлен на повышение их защищенности. В настоящее время существует много подделок этой валюты, особенно старых образцов, где защитных признаков было меньше, поэтому российские банки могут пытаться перестраховаться.