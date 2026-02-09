Профессор Костиков предсказал небольшое снижение ключевой ставки ЦБ

По мнению эксперта, Центробанк 13 февраля может принять решение о небольшом снижении ключевой ставки.

«Инфляция слегка подросла, поэтому банк России и пойдет на снижение ставки, скорее всего, но это будет полпроцента. Я не думаю, что он пойдет на большее снижение», — пояснил Костиков.

Экономист добавил, что если инфляция продолжит снижаться, то возможно снижение ключевой ставки на процент в марте и апреле. Однако, если инфляция останется на высоком уровне, то дальнейшее снижение ставки будет ограниченным и составит максимум полпроцента.

Костиков также отметил, что текущее снижение ставки не окажет значительного влияния на экономику, так как экономическая ситуация требует более низкого уровня ставки.