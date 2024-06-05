Президент ассоциации блокчейн РФ Припечкин призвал признать майнинг официальной деятельностью

Майнинг нужно ввести в качестве официальной деятельности, если ей присвоят ОКВЭД, это будет очень важным событием. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

Он подчеркнул, что в индустрии многие годы работали над тем, чтобы криптовалюты перевели в более официальную плоскость.

«Мы много лет боремся за то, чтобы майнинг и криптовалюты стали официальным видом деятельности, поэтому такое решение можно только приветствовать, и мы ждем соответствующих инструкций и нормативных документов, которые позволят это сделать», — отметил эксперт.

Он добавил, что экономика не стоит на месте, и криптовалюты становятся ее новым направлением. В других странах их уже признали на официальном уровне, и это принесло только положительные результаты.