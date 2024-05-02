Представитель Mind Money Юлия Хандошко порекомендовала россиянам копить валюту страны проживания | 360°

Деньги 02 мая 2024, 14:23 Представитель Mind Money Юлия Хандошко порекомендовала россиянам копить валюту страны проживания

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Лучше всего создавать финансовую подушку безопасности той страны, в которой деньги будут тратиться чаще. Об этом «Газете.Ru» сообщила гендиректор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Покупка валюты имеет смысл и в том случае, если вы собираетесь отправиться в туристическую поездку. Эксперт рассказала, что можно попробовать открыть банковский счет в Армении, Казахстане или других странах, написал сайт kp.ru.

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На сегодняшний день доллар и евро остаются самыми надежными вариантами валютных сбережений, добавила Хандошко.