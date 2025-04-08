«Постньюс»: бывший игрок молодежной сборной России по футболу Савин должен ФНС свыше 7 млн рублей

«Постньюс» сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета бывшего футболиста молодежной сборной России, «Крыльев Советов» и «Амкара» Евгения Савина.
По информации издания, на сегодняшний день футбольный блогер, известный по YouTube-каналу «КраСава», должен налоговой семь миллионов 63 тысячи рублей.
«Постньюс» добавил, что в мае 2022 Савин уехал из России и неоднократно критиковал действия властей и специальную военную операцию. В марте 2024 года, по данным издания, футболист стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Сейчас Савин находится в международном розыске.
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