«Постньюс»: бывший игрок молодежной сборной России по футболу Савин должен ФНС свыше 7 млн рублей

По информации издания, на сегодняшний день футбольный блогер, известный по YouTube-каналу «КраСава», должен налоговой семь миллионов 63 тысячи рублей.

«Постньюс» добавил, что в мае 2022 Савин уехал из России и неоднократно критиковал действия властей и специальную военную операцию. В марте 2024 года, по данным издания, футболист стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Сейчас Савин находится в международном розыске.