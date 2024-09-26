Политолог Межевич оценил ущерб от теракта на «Северных потоках» в 5 бюджетов Австрии
Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич рассказал радио Sputnik, что России следует выплачивать «пять австрийских бюджетов» в качестве компенсации за ущерб, причиненный подрывом «Северных потоков».
Он подчеркнул, что для России не имеет значения, кто отдал приказ. Эксперт уверен, что серьезные специалисты занимаются расчетом ущерба с помощью современных методов, а не с помощью калькуляторов.
По мнению Межевича, чтобы покрыть ущерб, нужны государственные средства, и речь идет не о деньгах Эстонии, Латвии или даже Польши. Можно говорить о суммах, сопоставимых с австрийским бюджетом за несколько лет.