Политолог Межевич оценил ущерб от теракта на «Северных потоках» в 5 бюджетов Австрии

Он подчеркнул, что для России не имеет значения, кто отдал приказ. Эксперт уверен, что серьезные специалисты занимаются расчетом ущерба с помощью современных методов, а не с помощью калькуляторов.

По мнению Межевича, чтобы покрыть ущерб, нужны государственные средства, и речь идет не о деньгах Эстонии, Латвии или даже Польши. Можно говорить о суммах, сопоставимых с австрийским бюджетом за несколько лет.