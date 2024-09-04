Почти 30 стран ЕС выкинут из списка отчетов холдингов ФНС

ФНС исключит из реестра автообмена страновыми отчетами 27 государств ЕС

Фото: РИА «Новости»

Из списка стран, с которыми осуществляют автоматический обмен отчетами международных холдингов, в России хотят исключить 27 государств — членов ЕС. Проект приказа Федеральной налоговой службы на этот счет разместили на портале нормативных правовых актов.

В документе ФНС представила обновленный список из 45 стран и 10 территорий, с которыми предполагается соответствующий обмен. В него в том числе хотят включить Албанию и Доминикану, Камерун, Мавританию, Папуа Новую Гвинею, территории Монтсеррат и Фарерские острова.

Исключить из реестра планируют страны, которые в одностороннем порядке заявили о прекращении автообмена отчетами с Россией. Среди них — Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Чехия и Эстония. Всего в списке «на вылет» — 27 входящих в Евросоюз государств.

Перечень имеет важное значение для международных холдингов. Подробную отчетность в ФНС о работе во всех странах, где у них есть бизнес, обязует направлять Налоговый кодекс России. Если же материнская компания группы отчитывается в одном из государств, с которым есть обмен отчетами, в другом его сдавать не нужно.

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