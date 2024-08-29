Пассажиры автобусов дальнего следования получат кешбэк до 10% при оплате билетов через СБП
До нового года поездки в автобусах дальнего следования стали еще выгоднее. При покупке билетов с оплатой в кассах через Систему быстрых платежей (СБП) можно получить кешбэк до 10%.
Приобрести билет с выгодой можно в кассах пяти московских автовокзалов: Центрального, Красногвардейского, Саларьево, Южные ворота и Северные ворота, а также в кассах продаж на станциях метро «Саларьево», «Зябликово» и «Павелецкая».
Важное условие для получения кешбэка — необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в приложении «Привет!».
Перед оплатой билета нужно сообщить кассиру о выбранном способе оплаты — через СБП, а затем отсканировать выведенный на терминале QR-код. При этом сделать это можно тремя способами: с помощью камеры телефона, через приложение СБПэй или же с помощью мобильного приложения банка.
Добавим, что скачать СБПэй можно в магазинах приложений App Gallery или RuStore. Перед покупкой билета в платежном сервисе нужно привязать свой банковский счет.
После оплаты кешбэк моментально вернется на банковский счет, с которого был оплачен билет. Максимальная сумма кешбэка, которую может получить каждый участник акции за один месяц, составляет 1000 рублей.
Купить билет с выгодой можно еще на сайтах «Туту.ру», «Яндекс.Путешествия», в мобильных приложениях «Билеты на автобус» и «Туту.ру», а также в кассах автовокзала «Новосибирск» и на сайте Новосибирского автовокзала.
Полные правила акции доступны на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!».
Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный клиринговый и платежный центр СБП.