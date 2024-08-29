Пассажиры автобусов дальнего следования получат кешбэк до 10% при оплате билетов через СБП

До нового года поездки в автобусах дальнего следования стали еще выгоднее. При покупке билетов с оплатой в кассах через Систему быстрых платежей (СБП) можно получить кешбэк до 10% .

Приобрести билет с выгодой можно в кассах пяти московских автовокзалов: Центрального, Красногвардейского, Саларьево, Южные ворота и Северные ворота, а также в кассах продаж на станциях метро «Саларьево», «Зябликово» и «Павелецкая».

Важное условие для получения кешбэка — необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в приложении «Привет!».

Перед оплатой билета нужно сообщить кассиру о выбранном способе оплаты — через СБП, а затем отсканировать выведенный на терминале QR-код. При этом сделать это можно тремя способами: с помощью камеры телефона, через приложение СБПэй или же с помощью мобильного приложения банка.