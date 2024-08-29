Пассажиры автобусов дальнего следования получат кешбэк до 10% при оплате билетов через СБП

Фото: Телеканал «360»

До нового года поездки в автобусах дальнего следования стали еще выгоднее. При покупке билетов с оплатой в кассах через Систему быстрых платежей (СБП) можно получить кешбэк до 10%.

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Приобрести билет с выгодой можно в кассах пяти московских автовокзалов: Центрального, Красногвардейского, Саларьево, Южные ворота и Северные ворота, а также в кассах продаж на станциях метро «Саларьево», «Зябликово» и «Павелецкая».

Важное условие для получения кешбэка — необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в приложении «Привет!».

Перед оплатой билета нужно сообщить кассиру о выбранном способе оплаты — через СБП, а затем отсканировать выведенный на терминале QR-код. При этом сделать это можно тремя способами: с помощью камеры телефона, через приложение СБПэй или же с помощью мобильного приложения банка.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Добавим, что скачать СБПэй можно в магазинах приложений App Gallery или RuStore. Перед покупкой билета в платежном сервисе нужно привязать свой банковский счет.

После оплаты кешбэк моментально вернется на банковский счет, с которого был оплачен билет. Максимальная сумма кешбэка, которую может получить каждый участник акции за один месяц, составляет 1000 рублей.

Купить билет с выгодой можно еще на сайтах «Туту.ру», «Яндекс.Путешествия», в мобильных приложениях «Билеты на автобус» и «Туту.ру», а также в кассах автовокзала «Новосибирск» и на сайте Новосибирского автовокзала.

Полные правила акции доступны на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!».

Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный  клиринговый и платежный центр СБП.

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