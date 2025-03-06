Партнер Capital Lab Шатов: ценность мемкоинов основывается на массовом интересе

Партнер Capital Lab Евгений Шатов в беседе с «Известиями» предупредил о высоком риске вложений в мемкоины, криптовалюты, созданные на основе интернет-мемов.

Основное беспокойство вызывает их высокая волатильность и спекулятивная природа. Цена мемкоинов, таких как Dogecoin и Shiba Inu, зачастую зависит от шумихи в социальных сетях, мемов или упоминаний знаменитостей, например, твитов Илона Маска. Это создает нестабильные рыночные условия, которые могут внезапно обрушиться.

Шатов также отметил отсутствие фундаментальной ценности у мемкоинов. В отличие от биткоина, у мемкоинов нет значительной технологической основы, практического применения или ограниченного выпуска. Их ценность основывается исключительно на коллективном интересе, что делает их ненадежными для долгосрочных инвестиций.