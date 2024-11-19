ПАО «Россети Московский регион» оштрафовано за нарушение срока подключения к электросетям объектов

В адрес Управления обратился житель городского округа Домодедово Московской области с жалобой на нарушение Обществом Правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный Правилами технологического присоединения.
ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения Общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Одновременно с этим, ПАО «Россети Московский регион» вынесено Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Интересно
В соответствии с частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Согласно части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации, повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.
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