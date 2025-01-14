Остапкович: доллар по 113–115 рублей не будет проблемой для экономики России

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович в беседе с kp.ru прокомментировал прогноз нейросетей по поводу курса рубля в 2025 году.

Ранее нейросети показали, что в течение текущего года курс российского рубля по отношению к американскому доллару будет колебаться в пределах от 95 до 110 рублей.

«Доллара по 95 у нас уже, скорее всего, не будет. 113-115 рублей к концу года — это вполне реально», — сообщил Остапкович.

Эксперт заверил, что это не является проблемой для российской экономики, при этом он добавил, что граждане страны заметят разницу, особенно, когда будут смотреть на цены.