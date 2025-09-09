Основатель Yagoda Язев назвал кешбэк маркетинговой скидкой от банка

По словам эксперта, кешбэк представляет собой не подарок магазина, а маркетинговую скидку от банка, выраженную в возврате части денег за покупки по карте. Банк стимулирует клиентов чаще пользоваться его продуктом, а пользователь получает ощущение выгоды.

«Платит за кешбэк сам банк — из своей комиссии с торговой точки и собственной прибыли. Каждый раз, когда мы платим картой, магазин перечисляет банку комиссию за эквайринг», — отметил специалист.

Как пояснил Язев, финансовые учреждения анализируют данные о расходах клиентов и устанавливают минимальный кешбэк на популярные категории, чтобы не уйти в минус. На редкие расходы дают высокий процент, чтобы создать эффект щедрости.