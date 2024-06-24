Сегодня 16:38 Опрос «ФедералПресс»: большинство россиян остаются равнодушными к валютным изменениям
Большинство россиян признались, что им абсолютно безразлична история с изменениями в валютной политике. Об этом сообщил
«ФедералПресс».
При этом 23% соотечественников подчеркнули, что в свете текущих событий лучше перестраховаться и приобрести доллары. Около 16% опрошенных выразили доверие Центробанку, еще 14% сообщили, что уже обладают достаточным запасом валюты.
Отмечается, что для 47% россиян безразлично текущее состояние рынка валют.
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