ООО «Ваш финансовый партнер» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе

Ранее при мониторинге информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сервисе контекстной рекламы «Яндекс.Директ» выявлена реклама, вводящая в заблуждение потребителей относительно условий приобретения товара (природы сделки) при заключении договора купли-продажи и договора лизинга с физическими лицами.