ООО «Сфера воды» оштрафовано за нарушение Закона о защите конкуренции
Ранее в Управление поступило обращение Заявителя – юридического лица о нарушении его исключительного права на товарные знаки.
По сведениям Заявителя ООО «Сфера воды» осуществляет деятельность по продаже товаров, вводя в гражданский оборот неоригинальный товар, неправомерно маркируя его товарными знаками Заявителя, при этом разрешения на использование товарных знаков ООО «Сфера воды» не получало.
Управление признало действия ООО «Сфера воды» нарушающими требования Закона о защите конкуренции.
Решение послужило основанием для привлечения ООО «Сфера воды» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.33 КоАП.
Согласно пункту 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации. В силу части 2 статьи 14.33 КоАП недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.