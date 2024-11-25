ООО «Сфера воды» оштрафовано за нарушение Закона о защите конкуренции

Ранее в Управление поступило обращение Заявителя – юридического лица о нарушении его исключительного права на товарные знаки.

По сведениям Заявителя ООО «Сфера воды» осуществляет деятельность по продаже товаров, вводя в гражданский оборот неоригинальный товар, неправомерно маркируя его товарными знаками Заявителя, при этом разрешения на использование товарных знаков ООО «Сфера воды» не получало.