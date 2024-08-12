ООО «Планета творчества» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение заявителя – индивидуального предпринимателя о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на видеохостинге «YouTube» видеоролика, содержащего рекламу с использованием нецензурной брани, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию заявителя.