ООО «Банкротство под ключ» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение, содержащее информацию о размещении в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Горячие Новости» рекламы услуг по сопровождению банкротства с нарушением требований законодательства Российской Федерации о рекламе.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения ООО «Банкротство под ключ» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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