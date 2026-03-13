Обозреватель vecherka-spb.ru Прокофьев объяснил, с чем связан рост цен на золото

Цены на золото за последний год взлетели на 76% — с 2911 до 5123 долларов за унцию. Обсуждая «золотую лихорадку», обозреватель vecherka-spb.ru Дмитрий Прокофьев отметил, что речь идет не только о физическом золоте, но и о так называемом «бумажном золоте».

Золотые ETF (Exchange-Traded Fund) — это биржевые инвестиционные фонды, акции которых торгуются на бирже как обычные акции. Они обеспечиваются физическим золотом, но при покупке акций золотого ETF инвестор получает не золото, а обещание его предоставить.

Посредниками в этом процессе выступают кастодианы — специализированные организации, отвечающие за хранение активов фонда. В случае форс-мажорных обстоятельств выплаты могут быть приостановлены, и «золото» инвестора может оказаться просто записью на счете, не обеспеченной физическим металлом.