Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Орг-Моторс» за участие в картельном сговоре

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Орг-Моторс» и индивидуального предпринимателя в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд ФГБУ «Автотранспортный комбинат», ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» и ГБУ «АТК».