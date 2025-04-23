Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Экоресурс» за участие в картельном сговоре

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Экоресурс» и хозяйствующего субъекта в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд ГБУЗ Московской области «Каширская Больница», МКУ «Ритуал» г.о. Кашира, Администрации г.о. Кашира, МБУ «Благоустройство», УЖКХ г.о. Ступино.
Управление признало ООО «Экоресурс» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения Общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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В соответствии с ч. 2 ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.
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