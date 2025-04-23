Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Экоресурс» за участие в картельном сговоре

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Экоресурс» и хозяйствующего субъекта в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд ГБУЗ Московской области «Каширская Больница», МКУ «Ритуал» г.о. Кашира, Администрации г.о. Кашира, МБУ «Благоустройство», УЖКХ г.о. Ступино.